Fátima Lima participa da abertura da 2ª edição da ExpoRio Turismo

Barra Mansa – A vice-prefeita de Barra Mansa, Fátima Lima, participou, na quinta-feira (19), da abertura da 2ª edição da ExpoRio Turismo, o maior evento do setor no estado do Rio de Janeiro e que vai reunir até domingo, dia 22, os principais players da cadeia produtiva do segmento de forma inédita, no Espaço Lagoon, na Lagoa, Rio de Janeiro.

Durante a abertura do evento, Fátima Lima elogiou a organização e destacou a presença do trabalho de artesãos de Barra Mansa na feira.

– Gostaria de cumprimentar o Secretário de Turismo, Gustavo Tutuca, além de toda a sua equipe pela organização do evento e pelo projeto, pois demonstra como o turismo tem força na capital e nos municípios do interior. Um destaque importante que vamos ter durante esses quatro dias é a participação do nosso artesanato, que valoriza a nossa cultura e traz visibilidade para os nossos atrativos turísticos. Essa também é uma oportunidade que contribui para o trabalho de tantas mulheres empreendedoras de da nossa cidade, que desenvolvem importantes ações em parceria com diversas secretarias da Prefeitura de Barra Mansa – declarou Fátima.

De acordo com a gerente de Turismo de Barra Mansa e presidente da Instância de Governança Regional Vale do Café (IGR-CitVale), Bhella Santos, o evento no Rio de Janeiro está sendo um divisor de águas para o turismo Vale do Café. “A nossa participação agrega no nosso trabalho através troca de experiências e do networking, o que é fundamental para o desenvolvimento de novas técnicas e na divulgação do que estamos realizando em nossa cidade por meio do turismo religioso, de negócios, rural, entre outros”, contou Bhella.

Também presente no evento, o secretário de Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Daniel Maciel, destacou a importância da participação de Barra Mansa. “Estar aqui é uma oportunidade de mostrar que o nosso município tem potencial turístico e desenvolve trabalhos excelentes. Trazer os nossos atrativos e o nosso artesanato, para essa atualização e para agregar conhecimento, incentiva no avanço do trabalho e melhoria da renda de cada um, refletindo diretamente na economia de Barra Mansa como um todo”, disse o secretário.

A ExpoRio apresenta experiências focadas nos segmentos de Negócios, Cultura, Gastronomia e Entretenimento. O evento ainda conta com palestras, debates especializados e com espaços exclusivos para o artesanato e produtos rurais. No local é possível conferir trabalhos de 14 artesãos barra-mansenses: Adriana Cristina Rossi; Simone Maria Antunes Painhas; Isabel Helt; Anna Carolina de Souza Salvador; José Roberto Salvador Filho; Nêuber da Silva Oliveira; Luciana Aparecida Viana Pereira; Ian folly Pereira; Júlio Marco Corrêa de Santo; Ademir Coelho; Ivete Zoara Padilha Gonçalves Sales; Maria Jose Duarte de Oliveira; Tatiana Moreira de Souza; e Lilian Alvarenga.