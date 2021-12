Fátima Lima participa da cerimônia de troca de comando no Tiro de Guerra

Matéria publicada em 16 de dezembro de 2021, 17:01 horas

Barra Mansa – Na manhã desta quinta-feira, 16, a vice-prefeita Fátima Lima participou da cerimônia de troca de comando no Tiro de Guerra 01/016, no Parque da Cidade Carlos Natanael Geremias. A solenidade contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o comandante da Guarda Municipal de Barra Mansa, Paulo Sérgio Valente; o Coronel Arthur Palmeira, Comandante do Batalhão de Comando e Serviços da Academia Militar das Agulhas Negras; o Tenente Coronel Leonardo de Mendonça Silva, Chefe da Seção de Serviço Militar da 1° Região Militar, o delegado adjunto da 90ª DP, Vinícius Coutinho; o secretário de Ordem Pública, Willian Pereira; o coordenador do Compod, César Thomé; o coordenador da Subsecretaria de Juventude, Esporte e Lazer, Elias da Corbama; e a vereadora Cristina Magno, representando a Câmara Legislativa do município.

Durante a solenidade, o 1º Sgt Leandro Furtado de Souza passou a Chefia da organização militar ao 1º Sgt Wesley César Santana. “É com muita alegria e satisfação que externo meus agradecimentos pelo convívio salutar, proporcionado ao longo dos dois anos na Chefia do Tiro de Guerra 01/016, de Barra Mansa, cidade que me acolheu de braços abertos. O município me ofereceu as condições necessárias para a realização de meus projetos à frente deste Órgão de Formação da Reserva do Exército Brasileiro, dos quais muito me orgulho”, disse o sargento Leandro.

A vice-prefeita Fátima Lima agradeceu os serviços prestados pelo Sargento Leandro Furtado de Souza e deu as boas vindas ao novo comandante, Sargento Wesley César Santana. “O sargento Leandro está deixando um marco em Barra Mansa e agradeço por tudo o que ele fez pela cidade enquanto a frente do Tiro de Guerra. Ele se mostrou pró-ativo, serviçal, dedicado e deixou um legado de trabalho. O sargento Wesley tem o mesmo posicionamento, que é servir. Barra Mansa fica feliz por contar com pessoas que se comprometem e assumem a cidade. Só tenho a agradecer, em nome do prefeito Rodrigo Drable e de Barra Mansa. E quero dizer ao Sargento Wesley que os nossos corações, como estavam abertos para o sargento Leandro, também estão para ele e toda a sua família”, declarou.

O Sargento Wesley César Santana falou sobre a sua expectativa em comandar o Tiro de Guerra. “É um momento de grande felicidade pra mim, pois eu sou filho do Sul Fluminense e apaixonado pela região. Tive a oportunidade de ingressar na carreira do Exército através de um Tiro de Guerra, em Volta Redonda. Estou extremamente motivado com a oportunidade que o Exército Brasileiro está me confiando. Espero fazer um bom trabalho com os jovens e firmar uma boa parceria entre o Exército Brasileiro, o Executivo municipal, Legislativo, forças policiais e entidades civis do município”, afirmou.

Ainda durante a solenidade, a esposa do Sargento Leandro, Viviane Araújo, foi agraciada com a Medalha de Mérito do Tiro de Guerra, por relevante apoio prestado à Organização Militar, principalmente durante a pandemia. “Eu requeri a medalha a minha esposa pelo apoio incondicional ao Tiro de Guerra Barra Mansa, principalmente no ano de 2020, onde vivemos o pior momento da pandemia do Covid-19 e ela foi a pessoa que mais me ajudou a manter as instalações do TG”, ressaltou o sargento que também recebeu a Medalha Marechal Trompowsky, por relevantes serviços prestados ao sistema de ensino do Exército, e Distintivo de Comando oferecida aos militares que comandam uma Organização Militar.