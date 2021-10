Fátima Lima participa de ação da Campanha Outubro Rosa

Matéria publicada em 22 de outubro de 2021, 18:08 horas

Barra Mansa – A vice-prefeita Fátima Lima participou na manhã desta sexta-feira, 22, de uma ação de conscientização da Campanha Outubro Rosa. Promovida pelo PSF Pró-Saúde, localizado no UBM (Centro Universitário de Barra Mansa), o evento foi realizado na unidade do Programa Saúde da Família e contou com a presença de usuárias da unidade, funcionárias, do Núcleo de Assistência à Saúde da Família (NASF) e dos alunos de Farmácia da instituição de ensino.

A ação foi iniciada com uma dinâmica pela enfermeira chefe do PSF, Lúcia Avelino. Posteriormente, houve uma palestra às mulheres sobre a importância do autocuidado, da jornada feminina e da saúde do corpo e da mente. Além disso, algumas pacientes do local falaram sobre sua trajetória com o câncer de mama e suas experiências. Ao final, foi oferecido a elas café da manhã e serviço de maquiagem.

A vice-prefeita Fátima Lima falou sobre a importância de realizar o autoexame. “Ter esse cuidado é muito importante e não devemos nos lembrar disso somente durante o Outubro Rosa, precisamos nos examinar sempre que pudermos. Nós, mulheres, cuidamos de todos, ficamos ocupadas com outras atividades e às vezes esquecemos de nos cuidar”.

Segundo a enfermeira chefe do PSF Pró-Saúde, Lucia Avelino Maciel, o foco do evento foi chamar as pacientes que já passaram pelo tratamento do câncer de mama para dar mais força àquelas que estão iniciando essa jornada. “Trouxemos pacientes que já foram tratadas há mais de 20 anos para mostrar que, apesar de não ser um processo fácil, é possível passar pelo tratamento. Além disso, elas foram essenciais para falar sobre a importância de buscar o serviço de saúde e de realizar os exames preventivos”.

A moradora de Barra Mansa, Nabila Carneiro, de 41 anos, contou sobre sua experiência contra o câncer de mama. “Hoje eu sou uma vitoriosa. Estou enfrentando um câncer de mama, agressivo e raro, há 1 ano. Só tenho a agradecer a Secretaria de Saúde e a Prefeitura pelo suporte que eles nos dão na Oncobarra, tanto físico como psicológico. A equipe faz tudo de forma humanizada”, ressaltou Nabila.