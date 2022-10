Fátima Lima participa de ação do Outubro Rosa na Vista Alegre

Matéria publicada em 17 de outubro de 2022, 16:32 horas

Atividades de conscientização, beleza e cuidados com a saúde aconteceram na unidade nesta segunda-feira

Barra Mansa – A vice-prefeita Fátima Lima esteve, na manhã desta segunda-feira (17) na Clínica da Família Amilta Pedroso Marins, no bairro Vista Alegre para acompanhar uma série de ações alusivas à campanha ‘Outubro Rosa’, que estão sendo conduzidas pela secretaria de Saúde da Prefeitura de Barra Mansa.

As pacientes que estavam no local participaram de um café da manhã com palestra, orientações sobre saúde, autocuidado e sorteio de brindes. Elas puderam ainda, fazer maquiagem e sobrancelha.

Fátima falou sobre a importância da conscientização à prevenção do câncer de mama e de colo do útero.

– Com a correria do dia a dia, nós nos deixamos de lado, focando no trabalho, no cuidado dos filhos, marido, casa e outros familiares. Então essa é a importância do Outubro Rosa: lembrar-nos que precisamos cuidar de nós mesmas, realizando o autoexame, o preventivo e buscando sempre estar em dia com a nossa saúde – destacou a vice-prefeita.

A campanha

Neste ano a campanha traz o tema ‘Eu cuido da minha saúde todos os dias. E você?’, com o objetivo de divulgar informações sobre o câncer de mama e fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para a prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento da doença.

A enfermeira responsável pela Clínica da Família da Vista Alegre, Eliane Débora, destaca que passamos por um período muito difícil com a pandemia de Covid-19 e muitas pessoas deixaram os demais cuidados com a saúde de lado.

“Com isso, muitas mulheres não realizaram o exame preventivo, por exemplo. Todos os meses o Ministério da Saúde traz à tona um tema e utiliza as cores para sinalizar. A temática deste ano para o Outubro Rosa vem ao encontro a essa situação vivida no período pandêmico e é uma pergunta para se colocar em prática, no caso das mulheres, para lembrá-las da importância do autoexame de mama e dos exames preventivos”, explicou a enfermeira.

Além de palestras e orientações, durante rodas de conversa, a médica Patrícia Maciel Parussulo, contou sua trajetória com o câncer de mama. “Agora eu falo não apenas como médica, mas sim como paciente. Aos meus 17 anos descobri meu primeiro nódulo benigno na mama, procurei um médico e ao longo do tempo fiz o acompanhamento. Até a descoberta do tumor, aos 43 anos, eu já havia detectado outros nódulos, sempre graças ao autoexame”, disse Patrícia, acrescentando o quanto é importante conhecermos o nosso corpo:

“Foi dessa forma que eu consegui descobrir o meu câncer, ainda em estágio inicial, com um tumor de um centímetro. Passei por todas as fases do tratamento, precisei tirar a mama, fiquei careca e estou aqui, bem e mostrando a importância de iniciar o cuidado desde cedo. Precisamos ficar atentas aos sinais que o nosso corpo nos dá. O Outubro Rosa é apenas um lembrete, pois o cuidado deve acontecer o ano inteiro”, concluiu a médica.