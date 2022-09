Fátima Lima participa de palestra na OAB-BM

Matéria publicada em 28 de setembro de 2022, 16:10 horas

Barra Mansa – A vice-prefeita de Barra Mansa, Fátima Lima, participou na noite desta terça-feira, 27, da palestra “O papel das escolas no combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes”. O evento, que faz parte da comissão ‘OAB Vai à Escola’, foi realizado pela 4ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, no centro da cidade. Participaram a presidente da comissão, Carolina Mayrink, a delegada da Polícia Federal, Dra. Paula Mary, e o presidente da Associação Brasileira de Direito Educacional (Abrade), Dr. Julio Cesar da Silva, além de diversos órgãos ligados à temática.

Fátima ressaltou que a escola tem um papel fundamental para a discussão dessa temática, assim como para somar esforços para garantir o direito às crianças e adolescentes de serem protegidos.

“O governo municipal tem trabalhado com responsabilidade no desenvolvimento das políticas públicas de educação, saúde, assistência social, cultura, esporte, lazer e segurança para atender esse público. Porém, é necessário fazer mais. Estamos no processo de reconstrução e fortalecimento da rede de proteção para que haja interação entre os atores das políticas de garantia dos direitos da criança e adolescente”.

Cerimônia de Juramento à Bandeira

Já na manhã desta quarta-feira, 28, a vice-prefeita esteve no Tiro de Guerra de Barra Mansa para a cerimônia de Juramento à Bandeira com os reservistas dispensados do serviço militar obrigatório no município Ma. Os mais de 150 homens presentes assumiram o compromisso de estarem à disposição sempre que solicitados para cumprir com as obrigações militares e honrar seu compromisso com a pátria brasileira. O TG está localizado no Parque da Cidade, no Centro.