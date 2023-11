Fátima Lima recebe homenagem na Câmara Municipal - Diário do Vale

Barra Mansa – A vice-prefeita de Barra Mansa, Fátima Lima, e sua equipe de gabinete receberam das mãos do vereador Vicente Reis uma moção de congratulação como forma de homenagem pelos serviços prestados ao município nos últimos anos. O parlamentar fez questão de enaltecer a importância do empenho de Fátima e sua interlocução com todas as secretarias. A cerimônia aconteceu nesta quinta-feira (09), durante a 74ª sessão ordinária da Câmara Municipal em 2023.

Fátima agradeceu ao vereador pela homenagem e fez questão de ressaltar a importância de sua equipe no desenvolvimento das políticas públicas. “O trabalho só funciona porque estamos em conjunto. Somos uma equipe formada por mulheres fortes e o reconhecimento só nos ajuda na busca dos melhores resultados. Oferecer dignidade, direitos e oportunidades é uma missão e nós vamos continuar fazendo o nosso melhor. Esse dia ficará bem guardado em minha memória e coração”, expressou a vice-prefeita.

O vereador Vicente Reis reforçou que Fátima está sempre trabalhando para o desenvolvimento do município e que essa homenagem é uma forma de demonstrar o reconhecimento. “Eu vou frequentemente ao gabinete da Fátima e vejo a quantidade de demanda que ela e sua equipe recebem. Vejo também o trabalho incansável para atender todas elas, além de desenvolver projetos e políticas públicas, sempre visando o melhor para o povo. Hoje estamos aqui para, acima de tudo, agradecer”, frisou o vereador.