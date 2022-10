Fátima Lima visita horta comunitária criada em parceria com o Rotary Alvorada

Matéria publicada em 11 de outubro de 2022, 18:31 horas

Barra Mansa – A Escola Vocacionada Socioambiental – Ciep Ada Bogato, localizada no bairro Paraíso de Cima, tem uma parceria com o Rotary Club de Barra Mansa Alvorada, para o desenvolvimento de uma horta comunitária, que irá enriquecer a merenda escolar e contribuir na alimentação da comunidade. Nesta terça-feira, dia 11, a vice-prefeita Fátima Lima, acompanhada da assessora da Gerência de Educação Básica, Carla Giovana Silva de Castro Rolim, do vereador Deco e de representantes da comunidade, esteve na unidade acompanhando o plantio da nova horta.

De acordo com o diretor pedagógico da unidade, Lucas Peres Guimarães, o novo espaço será utilizado pelos alunos e pelos moradores do entorno. “Nós queremos começar a construir uma cultura de uma horta comunitária, então junto com alguns moradores, o Rotary e as crianças, demos início a esse trabalho. O nosso principal objetivo aqui é tomar esse espaço como se fosse um espaço pedagógico, onde essas crianças vão aprender a plantar, cuidar e principalmente, valorizar a terra. Com isso, eles saem daqui e levam pra casa algo diferenciado, impactando de forma positiva a comunidade. O que for cultivado aqui será usado na merenda escolar, como já acontece com a outra horta que temos no refeitório, e também faremos doação para a comunidade”, explicou Lucas.

A presidente do Rotary, Dinah Ottoni Barbosa Maia, explicou o trabalho realizado pela entidade. “Temos algumas pautas como meio ambiente, educação, saúde, entre outras. Mostramos para as pessoas que é possível ter uma alimentação saudável plantando e colhendo em casa, usando materiais simples, como em vasos, baldes, latas e outros. Recentemente, o Lucas nos convidou para sermos parceiros, nos apresentou a escola e ficamos encantados”, destacou a rotariana, revelando que irá promover um jantar em prol da unidade escolar.

– Aproveito a oportunidade para anunciar que no dia 17 de novembro faremos um jantar dançante, com a participação da dupla Julinho Marassi e Gutemberg, com recursos revertidos para investir e dar continuidade a esse trabalho – completou Dinah.

Durante a atividade desta manhã, a vice-prefeita Fátima Lima destacou o orgulho que a Socioambiental é para o município. “Todas as escolas são importantes para mim e para o prefeito Rodrigo Drable, mas a Socioambiental tem um diferencial, pois ela serve de exemplo para as demais sobre como cuidar do meio ambiente. Se nós não cuidarmos do meio ambiente, como vamos viver? Parcerias como essa com o Rotary e com a comunidade são essenciais e devem ser replicadas. É um orgulho muito grande ver o caminho que essa escola está seguindo”, revelou.

A aluna Isabela Luiz da Silva, de 08 anos, contou como a horta está mudando seus hábitos. “Hoje eu plantei o alface, gosto muitos dessas aulas aqui na horta. Várias coisas que eu plantei, junto com a minha turma, eu já comi. Eu não gostava de couve, depois do trabalho aqui na horta eu passei a comer e assim me alimentar melhor”, concluiu.