Fátima Lima visita obras em Barra Mansa

Matéria publicada em 23 de julho de 2020, 11:47 horas

Barra Mansa – A prefeita interina, Fátima Lima, acompanhou a construção das 17 casas, no Campo do Ferroviário, na Eduardo Junqueira, Centro, além das obras de substituição da rede subterrânea e de construção da caixa de águas pluviais na Avenida Presidente Kennedy, no Ano Bom. As visitas ocorreram na manhã desta quinta-feira, 23.

Os investimentos, segundo lembrou a prefeita, são imprescindíveis para o desenvolvimento da cidade. A construção das 17 casas, por exemplo, vai permitir a execução do projeto de construção do Pátio de Manobras. “Ver que esse empreendimento finalmente saiu do papel e segue em ritmo acelerado, nos dá a sensação de que estamos fazendo nosso trabalho de forma positiva, garantindo o que prometemos. Não podemos ainda estipular um prazo de finalização e implantação do pátio, mas essa é uma obra macro que está cada vez mais próxima da nossa realidade”, garantiu.

Já a substituição da rede de águas pluviais vai acabar com os alagamentos no bairro Ano Bom. “Entendo que em primeiro momento a obra possa causar um transtorno, principalmente no trânsito, mas para avançarmos é necessário que façamos um serviço completo, com qualidade e com um material de qualidade que vai garantir uma longa durabilidade ao investimento”, completou a prefeita interina.