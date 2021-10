Matéria publicada em 9 de outubro de 2021, 10:57 horas

Valença- Sucesso é a única palavra que define a Feira de Negócios do Movimento Valença 2030 – FOMENTA, que teve início na tarde da última quinta-feira, dia 7 de outubro e vai até hoje, sábado, 9 de outubro, no horário das 16h às 22h, no Clube dos Coroados.

O prefeito de Valença Fernandinho Graça, acompanhado da sua esposa Glaucia e a filha Aline, marcaram presença, ontem, sexta-feira, dia 8, em um dos maiores eventos de empreendedorismo de Valença.

A feira reúne diversos stands, o evento é voltado para setores como a indústria, varejo, turismo e agronegócio com objetivo de promover o desenvolvimento local. A programação conta com palestras sensacionais, com nomes de peso do empreendedorismo local e nacional, que vem se destacando em diversos setores, inovando e fortalecendo a economia.