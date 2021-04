Fernando Jordão cobra avanços nos trabalhos dos secretários municipais

Matéria publicada em 21 de abril de 2021, 21:13 horas

Angra dos Reis – O prefeito Fernando Jordão e o secretário de Governo, Cláudio Sírio, têm se reunido com cada pasta. O objetivo é acompanhar o andamento dos trabalhos e cobrar avanços. Na última terça-feira (20), duas reuniões foram realizadas: uma no Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis (Imaar) e outra na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade.

No Imaar, o prefeito Fernando Jordão foi recebido pelo presidente da autarquia, Mário Reis. O licenciamento ambiental digital (angra.licenciamento.net.br) foi um dos assuntos tratados. O novo procedimento, que tem agilizado os processos, passará por aperfeiçoamento.

Depois, as veterinárias da equipe do Bem-Estar Animal apresentaram os resultados do trabalho que realizam.

– Mais de 2.500 animais de rua e com tutor foram castrados, no nosso castramóvel e também em duas clínicas veterinárias conveniadas. Além disso, em nove meses, realizamos 179 atendimentos de urgência, sendo 61 cirurgias e 83 exames – contou a diretora do departamento, Karen Ururahy, informando que a ideia é de que, em breve, um mutirão de castrações seja realizado em cada distrito.

Desenvolvimento urbano

Depois, o prefeito foi para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade. Lá, reuniu-se com o secretário Tiago Scatulino e os secretários-executivos de Obras, Serviço Público, Parques e Jardins e de Proteção e Defesa Civil.

No encontro, foi apresentado ao prefeito o andamento das obras das unidades de educação e de saúde, pavimentação, revitalização de praças e áreas de lazer, reformas dos cais públicos, além dos trabalhos realizados em prol do ordenamento dos espaços públicos.

– Estipulamos metas para todas as áreas e estamos averiguando o que andou e o que precisa avançar. Com um trabalho planejado e organizado, tenho certeza que garantiremos para os moradores de Angra dos Reis mais saúde, educação, geração de renda e desenvolvimento – finalizou o prefeito Fernando Jordão.