Fernando Jordão comemora reeleição e afirma que próximo foco é a geração de empregos

Matéria publicada em 16 de novembro de 2020, 15:23 horas

Angra dos Reis – Fernando Jordão, reeleito prefeito de Angra dos Reis, divulgou mais de um vídeo em suas redes sociais agradecendo a população pelo voto de confiança para que ele esteja a frente na prefeitura por mais quatro anos. Em um desses vídeos, Jordão está entre familiares e amigos, incluindo a esposa, Célia Jordão, e o vice-prefeito, Christiano Alvernaz. Neste vídeo, o prefeito reeleito agradece os eleitores que votaram e não votaram nele e afirmou que o próximo foco no município é a geração de empregos.

O prefeito agradeceu a todos os que votaram nele pela campanha.

– Foi uma campanha linda que nós fizemos, uma campanha limpa, de proposições, uma campanha do que construímos e o que nós precisamos construir. Evoluímos muito em Angra dos Reis, mas temos que avançar muito mais. Estamos no caminho certo. […] Do fundo do meu coração muito obrigado a vocês, ao respeito que tiveram comigo e eu com vocês – disse Jordão sobre a campanha.

Fernando Jordão destacou que a intenção é transformar Angra dos Reis numa potência econômica principalmente no setor de turismo.

– Estou me dirigindo a você e o nosso foco agora vai ser o desenvolvimento econômico. Arrumamos a casa, a prefeitura está em ordem, o que a gente quer agora é gerar emprego, fazer de Angra dos Reis uma potência econômica no turismo e nos diversos setores que a cidade tem possibilidade de avançar – comentou o prefeito reeleito.

Jordão foi reeleito no primeiro turno com 45.172 votos, sendo 52,66% do número total de votos em todo município. O segundo mais próximo foi Zé Augusto, com 31.098 votos.