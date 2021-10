Fernando Jordão conversa com donos de bares e restaurantes sobre medidas para incentivar o setor

Matéria publicada em 27 de outubro de 2021, 18:15 horas

Angra dos Reis – Representantes dos donos de bares e restaurantes, afirmaram ao prefeito Fernando Jordão e a um grupo de secretários, no Centro de Estudos Ambientais ( CEA), durante reunião realizada na segunda-feira (25), que têm como objetivo desenvolver o setor em parceria com o poder público.

Os comerciantes relataram os problemas vividos durante a pandemia e demonstraram vontade de fazer o setor crescer agora que a vida está começando a voltar ao normal.

Para que melhorias ocorram e os bares e restaurantes possam ajudar cada vez mais a atrair turistas para a cidade, os comerciantes solicitaram uma revisão nas normas que regulam o uso do espaço urbano. O código de postura que está em vigor atualmente é de 1976.

O pedido foi acatado e criou-se um grupo de trabalho, com representantes da prefeitura e dos comerciantes, que durante um mês vai discutir uma regulamentação provisória para o setor.

– O governo do Fernando é de diálogo e toda a equipe tem que trabalhar como ele, de forma respeitosa – frisou Cláudio de Lima Sírio, secretário de Governo e Relações Institucionais.

O prefeito destacou a importância do ordenamento para o progresso da cidade.

– Excesso não pode ter, mas tem que ter ordem, não dá para cada bar fazer a sua regulação. É importante ouvir e ajustar o que tem que ser ajustado em relação à postura. A responsabilidade tem que ser de todos, não só da prefeitura – afirmou Fernando Jordão.

Com essa parceria os comerciantes poderão relatar as necessidades deles e obter informações sobre a legislação do município.

– A reunião foi a muito produtiva, o tempo todo houve o consenso de que precisamos trabalhar juntos. Acho que ficou entendido de que o grupo de bares e restaurantes quer que as coisas aconteçam da forma mais legal possível, mas precisávamos de orientação. Com o início dessa parceria acredito que todos têm a ganhar – disse Fabrício Adriano de Souza, proprietário de uma choperia no Parque Mambucaba.