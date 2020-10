Fernando Jordão faz campanha na Monsuaba, onde cresceu

Matéria publicada em 17 de outubro de 2020, 17:45 horas

Angra dos Reis – Fernando Jordão, candidato à reeleição, visitou o bairro Monsuaba neste sábado (17). O ato de campanha teve um sabor especial para o prefeito. Lá é o berço de sua família paterna, cujas raízes ultrapassam os 300 anos naquela região. É na Monsuaba também que houve o marco do início de recuperação de investimentos por parte da Prefeitura.

“A Monsuaba é um bairro que eu tenho carinho e amor, assim como toda a cidade. Mas é aqui que meu pai nasceu. Eu tenho raízes na cidade e a Monsuaba é um berço disso. Aqui colocamos em prática o plano de recuperação de investimentos para o município. Finalizamos a recuperação total da Estrada da Ponta Leste, numa parceria com o Governo Federal. Construímos e reativamos o posto policial do bairro. Na região, municipalizamos o Celamzinho, que estava fechado há 16 anos, e conseguimos operacionalizar a unidade, oferecendo educação infantil aos moradores da região. Agora tem um antigo sonho, que é todo o esgotamento sanitário do bairro, que garantirá a balneabilidade da praia da Monsuaba. Essa medida ajudará no desenvolvimento de nossa cidade e impulsionará ainda mais o Corredor Turístico da Ponta Leste, que é magnífico. Eu não prometo, eu assumo compromisso e é o que faço com a comunidade da Monsuaba”, garantiu Fernando Jordão.

A cada passo dado, Fernando era abraçado, saudado e cumprimentado pelos seus eleitores e admiradores.

“Fernando Jordão sempre foi uma pessoa presente em nosso bairro. A pista foi toda reformada e o povo de Monsuaba só tem a agradecer ao nosso prefeito. Vale a pena manter Fernando Jordão na Prefeitura, porque tirar ele hoje seria a maior besteira do mundo. Quatro anos é pouco para se consertar uma cidade cheia de problemas, como Angra estava. Dois anos naturalmente foram de trabalho, de arrumação, para saber o que teria de ser feito. Todas as obras na cidade, principalmente na Monsuaba, foram feitas por Fernando. Não adianta tentar trocar, pois só vai fazer burrada. Por isso voto em Fernando Jordão para Angra continuar a avançar”, disse Ubirajara Barbosa, residente do bairro.