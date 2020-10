Fernando Jordão faz campanha nos morros do Tatu e da Fortaleza

Matéria publicada em 19 de outubro de 2020, 14:48 horas

Angra dos Reis – O prefeito Fernando Jordão, candidato à reeleição pela Coligação “Angra: é daqui para melhor”, caminhou neste domingo (18), pelos Morros do Tatu e Fortaleza, ao lado do candidato a vice, Christiano Alvernaz, e de candidatos a vereadores.

— Fui recebido com muito carinho pelos moradores do Morro do Tatu, esse cantinho de Angra que tem um charme especial, onde tenho muitos amigos. Caminhei pela comunidade e apresentei para a população nossas propostas para a cidade continuar avançando e se desenvolvendo — destacou Jordão.

No Morro da Tatu, os moradores agora contam com uma área de lazer, com a quadra esportiva revitalizada, novos jogos de mesas e brinquedos para as crianças, além de uma academia ar livre. Outra melhoria para o bairro são as obras de esgotamento sanitário.

Depois, Fernando foi apresentar suas propostas para Angra continuar avançando para os moradores do Morro da Fortaleza. Ele conversou com muitas famílias e ouviu suas reivindicações.

— Enquanto Fernando Jordão for prefeito, nós vamos continuar votando nele, porque até agora não apareceu nenhuma outra pessoa que faça tanto pela nossa cidade como ele — afirmou a cozinheira Dalva Costa de Britto, moradora da Fortaleza, ao lado do marido, o aposentado Benedito de Britto.