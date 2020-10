Fernando Jordão percorre bairros em Angra dos Reis na disputa pela reeleição

Matéria publicada em 28 de outubro de 2020, 11:32 horas

Angra dos Reis – O prefeito Fernando Jordão, candidato à reeleição, mantem caminhada pelos bairros, apresentando propostas para o crescimento da cidade. O candidato esteve no Morro do Santo Antônio, junto com o candidato a vice Christiano Alvernaz, além do deputado estadual Anderson Moraes.

“Foi uma alegria a maneira como fomos recebidos pelos moradores do Santo Antônio, que é uma das comunidades de Angra que hoje vive com mais segurança. E será daqui para melhor”, garantiu Jordão.

A moradora Vanila foi uma das que recebeu a comitiva do prefeito. “Eu moro aqui no Morro do Santo Antônio e tenho certeza de que vai fazer ainda muito mais pela nossa comunidade e nossa cidade”, afirmou. A campanha também passou pelo bairro Marinas.

O deputado Anderson Moraes falou da receptividade da população durante as caminhadas. “Foi muito legal ver o reconhecimento das pessoas com Fernando Jordão pela sua atuação no município. Tenho certeza de que, nos próximos quatro anos, com o apoio do governo federal, vamos trazer muito desenvolvimento econômico para a cidade”, finalizou.