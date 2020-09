Fernando Jordão responde aos eleitores em primeira live de campanha

Matéria publicada em 30 de setembro de 2020, 17:58 horas

Angra dos Reis – Fernando Jordão realizou na noite dessa terça-feira (29) a sua primeira live de campanha para interagir com os moradores de Angra dos Reis. Ele respondeu perguntas sobre variados temas, como empregabilidade, saúde e educação.

Fernando Jordão reforçou o compromisso de desenvolver a cidade, com o apoio do Governo Federal. “Projetos como a Marina São Bento, a ampliação do aeroporto, o aquecimento da indústria naval e a retomada das obras da usina Angra 3 vão gerar aproximadamente 16 mil empregos para nossos moradores”, lembra.

Ao destacar que, durante a pandemia, ninguém em Angra dos Reis sofreu por falta de atendimento, leito ou respirador, Fernando Jordão falou sobre os investimentos na Santa Casa. “A Santa Casa foi reformada e equipada para ser o nosso Centro de Referência para tratamento de Covid-19 e ficará como um grande CTI para os moradores. Será um grande legado para a cidade”.

Ao ser perguntado pela moradora Marlene sobre qual era o seu maior sonho como político, o prefeito Fernando Jordão, sem pensar, logo respondeu. “É ser prefeito da minha cidade de novo para criar o Parque Tecnológico do Mar que e preparar os nossos jovens para o futuro. Angra tem uma grande oportunidade com um presidente da república que ama a nossa cidade e juntos nós podemos desenvolver ainda mais a nossa terra”, reforça Fernando Jordão, que faz parte da coligação “Angra: é daqui para melhor”, formada pelo MDB, Republicanos, Patriota, PTC, PSC, PL, Cidadania, PSDB, PROS e Podemos.