Fernando Jordão vai disputar reeleição com apoio do presidente Bolsonaro

Matéria publicada em 16 de setembro de 2020, 14:41 horas

Pré-candidato a vice na chapa do prefeito de Angra dos Reis é o médico Christiano Alvernaz, do Republicanos

Angra dos Reis – O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) confirmou, na noite dessa terça-feira (15) em convenção no Plenário da Câmara Municipal, o nome de Fernando Jordão como pré-candidato à reeleição e ao seu lado, como vice, o médico Christiano Alvernaz, do Republicanos. Com MDB e Republicanos, caminharão na coligação “Angra: é daqui para melhor” os partidos Patriota, PSC, Cidadania, PTC e PL. Outros partidos aguardam as convenções para confirmar a participação na coligação.

Após ter seu nome confirmado, Fernando Jordão afirmou que o crescimento da cidade se fará com união e que a aliança política com o Republicanos foi uma costura feita pelo presidente Jair Bolsonaro e seus filhos Flávio Bolsonaro (senador) e Carlos Bolsonaro (vereador), além do deputado federal Anderson Moraes (PSL), que esteve presente à convenção.

– A união com Alvernaz passa pelo desenvolvimento da cidade, com as obras de Angra 3, a construção naval, a Marina São Bento, o porto e todos os outros projetos que serão desenvolvidos nos próximos anos pelo presidente Bolsonaro para transformar Angra na Cáncun brasileira. Esse é o motivo de caminharmos juntos. A nossa cidade tem uma oportunidade única de avançar com todo o apoio que está recebendo do Governo Federal – assegurou o pré-candidato.

Depois de ter o nome aprovado como pré-candidato a vice-prefeito pela coligação, Alvernaz mostrou sua satisfação por poder participar da construção do futuro de Angra, a cidade que escolheu para viver.

– Muitas conquistas foram alcançadas neste governo de Fernando Jordão, mas o futuro revela para Angra algo muito maior. Seremos nos próximos anos a melhor cidade do Brasil para se viver, com saúde, educação, segurança pública e geração de empregos. O nosso trabalho será pelo desenvolvimento de Angra e para isso teremos total apoio do Governo Federal – disse.

Em um vídeo enviado especialmente para a convenção, o senador Flávio Bolsonaro desejou sorte e sucesso na missão confiada a Fernando Jordão e Christiano Alvernaz.

– O consenso e a união sempre serão o melhor para todo mundo e eu me coloco à disposição da cidade, com o presidente Jair Bolsonaro que tem um olhar todo especial e promissor para a Região Costa Verde, em especial para Angra. Nós vamos continuar trabalhando muito para transformar em realidade o nosso sonho de transformar Angra em uma Cáncun – frisou.

Para o deputado federal Anderson de Moraes, Angra vai continuar avançando nas mãos de Fernando e Alvernaz. “Nossa missão foi construir uma candidatura bolsonarista no município. Não poderíamos separar duas lideranças políticas, pois assim iríamos ameaçar o maior mandato que Angra dos Reis pode ter, com total apoio do Governo Federal”, concluiu.