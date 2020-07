Fernando Martins cobra conclusão de agência dos Correios

Matéria publicada em 1 de julho de 2020, 16:30 horas

A solicitação foi encaminhada ao presidente dos Correios por meio de requerimento da Câmara Municipal

Volta Redonda – O vereador Fernando Martins encaminhou uma solicitação ao presidente dos Correios, Floriano Peixoto Vieira Neto, onde pede urgência na retomada das obras agência dos Correios na Vila Santa Cecília, que começou a ser reformada e há muitos anos está fechada. Os serviços realizados na antiga unidade foram transferidos para dois locais diferentes no bairro Aterrado, entretanto, com a pandemia e a necessidade de isolamento, a precariedade dos atendimentos nos locais, que deviam ser temporários, ficou mais evidente.

– Com tanto tempo de obra parada, a cidade se acostumou com o prédio vazio e interditado. A questão não é apenas com relação a um imóvel fechado, mas o que representa. Ali tem dinheiro público investido. Sem falar no prejuízo que a população enfrenta com o atendimento dos Correios na cidade. A agência do Aterrado não comporta a demanda. E agora está ainda mais difícil. São filas enormes que ocupam a calçada e acabam gerando aglomeração – questionou o vereador Fernando Martins.

Um segundo requerimento, com o mesmo assunto, também foi encaminhado ao superintendente dos Correios no Rio de Janeiro, Arnaldo Luiz Peres Marques dos Santos, na tentativa de obter respostas mais rápidas sobre o problema.

– O ideal é que a obra fosse retomada e finalizada o quanto antes. Não dá para ficar com uma obra parada por dez anos e achar que é normal. O mínimo que podemos esperar é que melhorem o atendimento e a segurança dos consumidores que precisam dos serviços – afirmou o vereador.