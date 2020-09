Fernando Martins pede volta de atendimentos oftalmológicos

Matéria publicada em 23 de setembro de 2020, 19:55 horas

Volta Redonda – Com a pandemia e as necessidades de destinar todos os esforços da área da saúde no combate ao Novo Coronavírus, os procedimentos médicos eletivos, aqueles que são agendados por não representar gravidade, foram suspensos na rede pública. Entendendo que vários serviços já foram flexibilizados na cidade, o vereador Fernando Martins encaminhou requerimento solicitando que os atendimentos básicos, principalmente, os da área oftalmológicas voltem a ser realizados de maneira, imediata pelo município.

– Entendemos que no início do ano foi necessário tomar a atitude de suspender alguns procedimentos pela necessidade de disponibilizar leitos e médicos para o enfrentamento do Covid-19. Mesmo que ainda estejamos na pandemia, não podemos esquecer que as outras doenças não deixaram de existir. As pessoas continuam com problemas de saúde e precisam de atenção básica – declarou o vereador Fernando Martins.

Passados seis meses desde que os atendimentos foram paralisados, a fila de pacientes esperando pelo procedimentos eletivos já passa de mil, apenas nos casos relacionados a intervenções e exames oftalmológicos.

– Existe uma demanda muito grande na cidade para a realização de procedimentos considerados eletivos. Isso porque ficou uma demanda represada devido à suspensão dos serviços com a pandemia. Se já foi flexibilizado vários serviços e a ocupação dos leitos hospitalares está contida, não vejo motivos para manter a paralisação dos atendimentos – afirmou o vereador.