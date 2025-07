Ferreti acelera obras em saúde e educação em Angra

Angra dos Reis – O prefeito de Angra dos Reis, Cláudio Ferreti, intensificou nesta semana a agenda de visitas a obras em andamento no município, num movimento que reforça a presença da gestão em áreas estratégicas às vésperas do período eleitoral. Na quinta-feira (24), ele esteve em três frentes de trabalho: o novo Hospital dos Olhos, o setor de hemodinâmica do Hospital Municipal da Japuíba (HMJ) e a reforma da Escola Municipal Morada do Bracuí.

As intervenções fazem parte de um pacote de investimentos que a administração municipal apresenta como resposta a demandas históricas da população, especialmente nas áreas de saúde e educação. “Essas obras representam muito mais do que estruturas físicas. Elas significam oportunidades, dignidade e cuidado com o nosso povo. Estamos construindo um novo tempo para Angra, com serviços públicos mais próximos e eficientes para todos”, disse Ferreti durante a visita.

No Parque das Palmeiras, o Hospital dos Olhos terá mais de 600 m², com salas de cirurgia e exames voltados a atendimentos de baixa e média complexidade, como cirurgias de catarata. O objetivo da prefeitura é reduzir a necessidade de encaminhamento de pacientes para outras cidades.

Já no Hospital da Japuíba, a construção do setor de hemodinâmica é anunciada como solução para a realização local de procedimentos cardiológicos como cateterismo e angioplastia. “Atualmente, mais de 600 pacientes precisam sair do município todos os anos para receber esse tipo de atendimento. Com a conclusão da obra, prevista para outubro, centenas de pacientes serão beneficiados, consolidando um serviço essencial e salvando vidas”, afirmou o prefeito.

Na área da educação, a obra na escola Morada do Bracuí inclui a construção de um prédio de dois andares com 12 salas de aula, laboratório de informática, auditório e refeitório. O projeto contempla acessibilidade e sistema de prevenção a incêndios.

“Estamos olhando para o presente e construindo um futuro melhor. Saúde e educação são pilares fundamentais para o desenvolvimento da nossa cidade, e essas obras mostram o quanto estamos comprometidos com isso”, declarou Ferreti.