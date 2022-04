Festa do Trabalhador marca retorno de eventos em Barra do Piraí

Matéria publicada em 29 de abril de 2022, 17:26 horas

Barra do Piraí – No domingo, 01 de maio, é comemorado o Dia do Trabalhador. Então, a Prefeitura de Barra do Piraí, junto à Secretaria de Turismo, Cultura e Eventos, decidiu promover um final de semana de shows em comemoração a essa data. Nos dias 29 e 30 de abril e 01 de maio, a Praça Nilo Peçanha, no Centro, receberá diversas atrações que prometem movimentar a noite barrense.

No primeiro dia, sexta, 29, a Festa do Trabalhador 2022 contará com a presença do cantor gospel Anderson Freire. No sábado, 30, estarão presentes o Wellinton DJ e Banda Êxtase; e, representando o pagode, Pique Novo e Os Travessos. Já no último dia, teremos mais uma vez, Wellinton DJ, abrindo a noite, seguido por Juninho Kakurê, Of Samba e finalizando com a banda nacional Ah! Mr. Dan.

O secretário de Turismo, Cultura e Eventos, Rafael Couto, comenta sobre a volta dos eventos comemorativos e sua relevância turística. “Esse período de retomada das atividades festivas é muito importante para o funcionamento do setor turístico da cidade”, aponta Rafael, completando que “é extremamente gratificante participar desse momento, depois de tantos meses sem comemorações desse tipo”.

“Eu fico muito feliz em saber que a população estará reunida na praça para assistir shows depois de tanto tempo sem eventos como esse. Teremos várias atrações para o público prestigiar, e as expectativas são as melhores para esse final de semana”, explica o prefeito Mario Esteves.