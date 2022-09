Filiação partidária pode ajudar ou prejudicar candidatos a deputado

Matéria publicada em 13 de setembro de 2022, 18:57 horas

Relação candidato/vaga para Alerj e Câmara dos Deputados é parecida, mas candidatos de determinados partidos têm chances maiores do que outros

Volta Redonda – No dia 2 de outubro, os eleitores fluminenses vão às urnas para escolherem 46 deputados federais entre 1.083 candidatos e 70 deputados estaduais entre 1.639 candidatos. Numa visão imediatista, a dificuldade para conseguir a eleição é parecida: são 23,54 candidatos para cada vaga de deputado federal e 23,41 candidatos para cada cadeira de deputado federal. No entanto, candidatos filiados a alguns partidos começam a campanha já cientes de que sua filiação lhes dará chances maiores ou menores de eleição.

Isso acontece porque não basta estar entre os 46 mais votados para conquistar uma vaga na Câmara dos Deputados ou entre os 70 mais votados para obter uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). A sigla pela qual o candidato disputa a eleição faz uma enorme diferença, por causa do sistema proporcional de apuração.

Nesse sistema, para se chegar ao resultado final, aplicam-se os chamados quocientes eleitoral (QE) e partidário (QP). O quociente eleitoral é definido pela soma do número de votos válidos (= votos de legenda e votos nominais, excluindo-se os brancos e os nulos), dividida pelo número de cadeiras em disputa. Apenas partidos isolados e coligações que atingem o quociente eleitoral têm direito a alguma vaga.

A partir daí, analisa-se o quociente partidário, que é o resultado do número de votos válidos obtidos, pelo partido isolado ou pela federação, dividido pelo quociente eleitoral. O saldo da conta corresponde ao número de cadeiras a serem ocupadas.

Havendo sobra de vagas, divide-se o número de votos válidos do partido ou federação, conforme o caso, pelo número de lugares obtidos mais um. Quem alcançar o maior resultado assume a cadeira restante.

Depois dessas etapas, verifica-se quais são os mais votados dentro de cada partido isolado ou coligação. É comum haver candidatos eleitos com menos votos do que o coeficiente eleitoral. Isso acontece porque todos os votos do partido são divididos pelo coeficiente. Assim, os campeões de votos – que conseguem mais do que o coeficiente – e os candidatos com menor votação – que no meio político costumam ser chamados de “rabiola” – têm uma grande importância no resultado da eleição.

A soma dos votos da “rabiola” também é importante – mesmo que esses candidatos menos conhecidos não tenham chance real de serem eleitos, é importante que eles se esforcem na campanha e consigam a maior quantidade possível de votos. Eles vão dar uma contribuição importante para o “bolo” de votos do partido, já que mesmo as maiores legendas não costumam ter mais do que dois ou três “campeões” que garantem seu coeficiente e ajudam outros companheiros.

Só que o candidato que recebe os votos tem que ter pelo menos 10% do quociente eleitoral. Isso vai evitar que candidatos com votações muito baixas sejam eleitos, mesmo que estejam num partido com grandes “puxadores” de voto.