Firjan condena atos antidemocráticos ocorridos em Brasília - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de janeiro de 2023, 07:18 horas

Em nota enviada à imprensa na noite deste domingo (8), a Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio) condenou os atos ocorridos em Brasília. “São condenáveis os atos que extrapolam os limites da democracia, promovem depredação do patrimônio público e o desrespeito às instituições e aos símbolos do estado, como os que ocorreram em Brasília, neste domingo, 8/1. A Firjan reafirma seu compromisso com a democracia e com a construção de um ambiente econômico, social e político que caminhe na direção do desenvolvimento do país”. diz a nota. O presidente da Firjan é Eduardo Eugênio.