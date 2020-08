Firjan pede união do Estado do Rio para sair da situação atual

Matéria publicada em 28 de agosto de 2020, 20:04 horas

Rio – Em nota à Imprensa, a Federação das Indústrias do Estado do Rio (Firjan) apelou pela união das lideranças e da sociedade civil para que o estado saia da atual situação. A entidade também pediu apoio federal e mencionou explicitamente o presidente da República, Jair Bolsonaro.

Veja a íntegra da nota

“O Rio de Janeiro abriga uma sequência de fatos que caracterizam manifestações de uma verdadeira ‘tempestade perfeita’.”

“Fenômenos no campo político, econômico, social e policial se entrelaçam, com interações de causa e efeito, num nível e numa escala que não encontram paralelo, se tomados em conjunto, em nenhuma outra unidade da Federação.”

“A história registra circunstâncias que conspiraram contra o Rio: a perda da condição de capital federal sem qualquer compensação, a fusão entre a cidade do Rio e o antigo Estado do Rio de Janeiro, forçada e novamente sem compensações, a exceção na tributação do ICMS do petróleo e gás na Constituição de 1988. São fenômenos que explicam parte da tragédia que se abateu sobre o estado, mas que não a justificam.”

“A ausência de políticas públicas de vulto no campo social em comunidades e na periferia da Região Metropolitana constituem importante explicação, mas também não justificam o que temos assistido no campo político.”

“As questões judiciais envolvendo praticamente todos os governadores que comandaram o estado nos últimos 20 anos, como a que presenciamos hoje, podem ser justificadas legalmente, mas o que falta neste caso é explicação.”

“A pergunta que importa nesse momento, para a população fluminense, não é como chegamos a esse ponto, mas sim como sair dele.”

“Sem os esforços de todas as entidades privadas e públicas, empresas, organizações da sociedade civil e, essencialmente, dos cidadãos de nosso estado, certamente não haverá saída. ”

“Sem o apoio do Brasil, o Rio não tem como reverter este estado de coisas. Está claro que sem uma renegociação, mais do que apenas uma renovação, do Regime de Recuperação Fiscal, o caos se instalará de vez, com a paralisação da máquina pública.”

“O presidente Jair Bolsonaro está atento ao que acontece no Rio e conhece a realidade do estado como poucos. Esta mesma realidade é conhecida dos ministros da Economia e da Casa Civil, do presidente da Câmara dos Deputados e do presidente eleito do STF. São lideranças que conhecem profundamente os problemas do Rio, seu estado de origem ou adoção.”

“O Rio tem jeito. Mas a concertação necessária passa pela ação Política, com ‘P’ maiúsculo. E pela união de todas as lideranças e sociedade civil. A Firjan terá como prioridade este resgate.”