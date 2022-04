FOA, prefeitura e líderes políticos discutem projetos voltados para o município

Matéria publicada em 27 de abril de 2022, 18:17 horas

Volta Redonda – O presidente da FOA, Eduardo Prado, recebeu o prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, acompanhado de Munir Francisco, ex-secretário municipal de Ação Comunitária, e do assessor especial, Deley de Oliveira, no início da semana.

O vice-presidente da instituição, José Ivo de Souza, também participou da reunião, na sala da presidência, no Campus Olezio Galloti, em Três Poços, e apresentou projetos referentes à mobilidade urbana, de interesse municipal e regional.

No encontro, foram discutidas ainda propostas de médio e longo prazo, além do reforço e ampliação de parcerias já existentes, voltadas principalmente para a saúde, educação e no âmbito social.

O presidente disse, em nome da FOA/UniFOA, que “é um prazer poder contribuir para o desenvolvimento de Volta Redonda, em um trabalho conjunto com a prefeitura, e estreitar laços a fim de beneficiar toda a sociedade”, destacou Eduardo Prado.

O presidente da FOA, Eduardo Prado, se reúne com o prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, acompanhado de Munir Francisco, ex-secretário municipal de Ação Comunitária, e do assessor especial, Deley de Oliveira (Divulgação)