Matéria publicada em 26 de julho de 2021, 18:33 horas

Volta Redonda – A força-tarefa da prefeitura que fiscaliza as regras de prevenção à Covid-19 em estabelecimentos comerciais realizou mais uma ação neste fim de semana. Ao todo, 56 locais foram visitados e orientados, com quatro notificações e uma autuação a um bar que funcionava sem licença.

O estabelecimento autuado fica no Monte Castelo e é reincidente. Ele funcionava sem licença para música ao vivo. Além deste bairro, outros 11 bairros foram visitados: Colina, São João, Vila Santa Cecília, Eucaliptal, São Lucas, Volta Grande, Vila Rica, Água Limpa, Centro, Retiro e Jardim Amália.

A força-tarefa conta com a atuação de servidores da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), da Vigilância Sanitária, da Guarda Municipal (GMVR), e com o apoio da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros.

Bares, restaurantes e congêneres estão autorizados a funcionar em conformidade com o acordo coletivo previsto no comércio local, se submetendo às regras de segurança estabelecidas no decreto municipal de combate à Covid-19.