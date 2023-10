Fornecimento de urânio foi discutido durante visita de deputado ao Centro Nuclear de Aramar

Brasília – Discutir o caminho para tornar o país autônomo no fornecimento de urânio para a usina de Angra l e para o mundo. Esse foi o objetivo da visita realizada neste fim de semana pelo presidente da Frente Parlamentar Mista de Tecnologia e Atividades do Congresso, deputado Júlio Lopes (PP), ao Centro Industrial Nuclear Aramar, em Sorocaba, São Paulo. De acordo com o parlamentar, além da construção do submarino nuclear brasileiro, foi debatido ainda o investimento nas usinas nucleares de Angra I e Angra II, o término das obras de Angra III e a construção de novos reatores nucleares de pequeno porte (MRS), que é de fundamental importância para o país.

– Para que isso ocorra rapidamente, estamos acelerando a parceria entre a empresa francesa de energia nuclear Oramos e a Indústria Nuclear Brasileira (INB) para a mineração e exportação de urânio, já que o Brasil possui uma das maiores reservas do mundo, além de ser um dos três países capazes de enriquecer o isótopo de urânio a 20% e dele fabricar o ELAU, combustível muito sofisticado, fazendo com que o pais tenha uma enorme oportunidade no mercado internacional e de avanço econômico – explicou.

Júlio disse ainda ser favorável ao uso da energia nuclear em áreas de produção de alimentos e na medicina, que trará enorme benefício para todos. Ele afirma também que por ser uma energia boa, barata e de qualidade permanente, pode no futuro desempenhar um papel fundamental na luta contra a descarbonização do planeta, além de ser de grande importância na transição de uma energia limpa para o mundo.