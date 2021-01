Fórum de desenvolvimento da Alerj consolida atuação nos meios digitais

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2021, 19:08 horas

Rio – Em tempos de pandemia e medidas de isolamento social, o Fórum da Alerj de Desenvolvimento Estratégico ampliou sua participação nos meios digitais, realizando eventos ao vivo pelo seu canal do Youtube e investindo em ações nas redes sociais. Esses esforços resultaram em uma maior participação e interatividade com a sociedade sobre temas que impactam o crescimento dos mais diversos setores da economia fluminense.

Os encontros on-line foram a forma encontrada pela entidade para continuar realizando seu trabalho, de debate e construção de propostas de retomada do desenvolvimento fluminense durante a crise da covid-19. Os novos formatos permitiram uma maior interação entre academia, setor produtivo e o Parlamento estadual. Foram realizados 37 eventos, que juntos reuniram 10.093 participantes nas salas virtuais do YouTube e no Facebook. Destaque para os 14 webinários que avaliaram os impactos econômicos do novo coronavírus e abordaram questões que foram desde os desafios de inovação na gestão pública, como o plano de recuperação do turismo, os reflexos no setor de óleo e gás, além das barreiras da informalidade para o crescimento do estado no pós-pandemia.

Também foram organizados 16 eventos em parceria, com um total de 2.911 participantes. Entre estes eventos estão os seis realizados junto com a Rede Legislativo Sustentável, em que a Alerj colocou mais de 20 Câmaras municipais fluminenses na rota do desenvolvimento sustentável. Já a série “Diálogos da Sustentabilidade” englobou quatro painéis que debateram os desafios de uma gestão mais verde no legislativo com temas como o papel das redes neste processo, as contratações e compras públicas, além da liderança e mobilização e os desafios e oportunidades.

As oito Câmaras Setoriais do Fórum, que têm o papel de desenvolver projetos, ouvir especialistas e debater sobre as principais questões dos segmentos-chave do estado e de qual forma o poder legislativo pode contribuir com eles, mantiveram-se ativas neste período. A agenda de trabalho definida por elas contribuiu para o aperfeiçoamento da legislação do estado do Rio de Janeiro. Um exemplo disso é o projeto de lei 3328/20, de autoria dos deputados Luiz Paulo (Cidadania) e Lucinha (PSDB), que institui o “Programa de Estímulo à Implantação das tecnologias de conectividade móvel” no estado, para viabilizar a chegada da tecnologia de quinta geração (5G), e que foi fruto das discussões do Fórum em 2020.

Ao longo deste ano, foram 48 reuniões de Câmaras reunindo e mais de 550 participantes. Também foram realizadas 24 reuniões dos Grupos de Trabalho do Selo Arte e de Negócios Sociais, com um total de quase mil participantes. O Fórum também promoveu dois encontros voltados à capacitação dos servidores, dentro do projeto “Fórum Capacita” e produziu a décima Síntese para Tomadores de Opinião com o resumo das atividades no primeiro trimestre de pandemia.

Outras conquistas do Fórum em 2020 vieram da Câmara de Agronegócios e do GT Selo Arte como a adesão do estado ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA). A articulação feita pelo Fórum entre membros da Câmara de Agronegócios e do GT Selo Arte com a Secretária de Estado de Agricultura fez com que a temática avançasse no Rio de Janeiro e ganhasse o aval do Ministério do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A aprovação da Lei 9.059/20, que dispõe sobre a produção e a comercialização dos queijos artesanais do Estado, foi outro avanço que também teve início nas discussões desses dois grupos. De autoria do deputado Luiz Paulo, o projeto recebeu contribuições dos membros do GT e da Câmara de Agronegócios, além de técnicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Redes Sociais

Para dinamizar a transmissão de conteúdos, o Fórum da Alerj de Desenvolvimento do Rio fez grande investimento na convergência de mídias. Conteúdos criados especialmente para redes sociais movimentaram as páginas do órgão e promoveram um aumento expressivo no número de seguidores. Foram sete lives no Instagram com entrevistas com especialistas em diversos setores e 283 postagens. As visualizações do Facebook, Twitter, Linkedin e Facebook somadas atingiram a marca de 248 mil. Já o portal do Fórum da Alerj de Desenvolvimento do Rio continuou ancorando a produção de conteúdo. Foram publicadas 261 novas matérias até novembro, que tiveram mais de 63 mil visualizações, registrando um aumento de 90% de novos usuários.

A visibilidade do canal do YouTube do Fórum da Alerj de Desenvolvimento atingiu a marca de mais de 115 mil visualizações em 5.525 horas de exibição. A transmissão dos encontros ao vivo impulsionou o aumento de popularidade, e o número de seguidores cresceu quase 120%. Outro destaque foi a criação do Podcast “Quero discutir o meu estado”, lançado em fevereiro, e que já disponibilizou 57 episódios sobre temas ligados ao desenvolvimento do estado nas principais plataformas de streaming.