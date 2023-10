Francisco Dornelles é homenageado na ExpoRio Turismo 2023

Rio de Janeiro – O segundo dia da ExpoRio Turismo começou com uma homenagem a um dos maiores políticos da história do Brasil. Nesta sexta-feira (20), o auditório do Lagoon foi batizado com o nome do ex-ministro Francisco Dornelles, que faleceu recentemente.

A homenagem foi uma ideia do subsecretário de Estado de Turismo, Nilo Sérgio Félix, amigo de longa data de Dornelles. Ele levou o pedido ao secretário Gustavo Tutuca e ao governador Cláudio Castro, que prontamente atenderam.

– Essa homenagem é algo muito singela perto de tudo o que ele representou para a política brasileira, mas não poderíamos deixar de fazê-la ao nosso ministro, governador, deputado e amigo, Francisco Dornelles. Tive a oportunidade de conversar com eles algumas vezes sobre política. Era impressionante a austeridade e clareza que ele tinha, sempre mostrando um caminho nos momentos difíceis. Popularmente dizendo, ele botava a bola no chão e acalmava o jogo. Temos muito que agradecer a ele – disse Tutuca.

Logo após, os membros do Conselho Estadual de Turismo se reuniram para a segunda reunião de 2023. Os principais pontos discutidos foram: a revitalização do aeroporto RioGaleão, que vem recuperando o seu protagonismo após o anúncio das restrições de voos no Santos Dumont; e a revitalização do Jardim de Alah, que com o processo de licitação definido tem tudo para se tornar mais um equipamento de lazer e turismo no estado.

Na ocasião, Gustavo Tutuca também aproveitou para esclarecer os próximos passos em relação ao Tax Free, que foi recentemente aprovado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). A medida confere isenção de impostos em modelo cashback para visitantes estrangeiros no Brasil. A expectativa é que o Tax Free seja incluído – e aprovado – na Lei Orçamentária já para o ano que vem. Depois disso, o projeto vai para a aprovação da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ) e segue para licitação. Se não houver empecilhos, é possível que no próximo verão do hemisfério norte, no meio de 2024, o Tax Free esteja implementado no Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro sede Organização Mundial do Turismo

Na última quinta-feira (19/10), durante a cerimônia de abertura da ExpoRio, foi anunciado que o Rio de Janeiro terá o primeiro escritório da Organização Mundial do Turismo (OMT) para Américas e Caribe. A notícia foi muito comemorada por todos os presentes, mostrando que o turismo do nosso estado vem recuperando seu protagonismo no cenário internacional.

– Não tenho dúvidas que essa notícia coloca mais uma vez o Rio de Janeiro nos holofotes do mercado turístico internacional. Já tivemos esse ano o anúncio de que seremos a sede da cúpula do G-20, em 2024. E agora essa notícia, de que fomos escolhidos para receber o primeiro escritório da OMT para Américas e Caribe. Eu não canso de repetir que vivemos um momento especial no turismo do nosso estado. E tudo isso só é possível graças ao governador Cláudio Castro, que tem apoiado incondicionalmente o trabalho da Secretaria de Turismo em todas as frentes, principalmente na promoção do Rio de Janeiro como destino turístico – explicou Tutuca.