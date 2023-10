Frente da Alerj de Combate à Tuberculose, HIV e Diabetes debate vigilância e controle das doenças

Estado do Rio – A Frente Parlamentar de Combate à Tuberculose, HIV e Diabetes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) realiza nesta segunda-feira (23) audiência pública para debater o fortalecimento das ações de vigilância, prevenção e controle da tuberculose, HIV/Aids e outras doenças infectocontagiosas. A reunião acontece a partir das 13h, no auditório do 21º andar do Edifício Lúcio Costa, sede do Parlamento fluminense.

Para a coordenadora da Frente, deputada Martha Rocha (PDT), o momento é importante para reconhecer as políticas de saúde do Estado e ampliá-las. “O fortalecimento das ações de prevenção é fundamental para o controle dessas doenças. Vamos avaliar e cobrar a melhoria das políticas públicas”, disse a parlamentar.

Foram convidados para a audiência representantes do Departamento de HIV/Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, vinculada ao Ministério da Saúde.