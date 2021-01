Furlani assume Câmara de Barra Mansa pregando harmonia e independência entre poderes

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2021, 15:34 horas

Barra Mansa – O presidente da Câmara Municipal de Barra Mansa, vereador Furlani, assumiu propondo mudanças de postura da casa legislativa. Furlani destaca que vai manter a independência entre os poderes, mas trabalhando em harmonia com a prefeitura, para o enfrentamento dos desafios da cidade.

– Esta casa será conduzida de forma harmônica com o poder executivo. Chega de fazer política para si, vamos fazer política para todos. A casa tem o desafio de recuperar a imagem de uma casa trabalhadora, que sempre foi – declarou o presidente.

Na legislatura anterior, Furlani fazia parte do primeiro escalão do Executivo, depois de ter sido pré-candidato a prefeito, abrindo mão de disputar a eleição majoritária para apoiar Rodrigo Drable e se candidatando a vereador. Na ocasião, apesar de ter sido o candidato mais votado, ficou fora do Legislativo porque seu partido na época não atingiu o quociente eleitoral.

Depois de deixar a secretaria municipal de Ordem Pública no ano passado, Furlani foi candidato a vereador, obteve sua cadeira e foi eleito presidente da Câmara Municipal no dia primeiro de janeiro. Desde então, vem trabalhando para implantar melhorias na casa legislativa. De acordo com o presidente, é preciso “arrumar a casa para receber o povo”.

– Estamos em processo de resgate da importância da câmara para a cidade. O prédio onde estamos instalados precisará urgentemente passar por intervenções estruturais, tendo em vista que é um imóvel antigo que, ao longo do tempo, foi acumulando deformidades. Vamos melhorar a estrutura dos gabinetes dos vereadores e dar uma nova cara à câmara – afirmou Furlani, ressaltando que seu papel é dar condições de trabalho para os vereadores e funcionários da câmara.

Para o vereador, mudanças estruturais e administrativas são essenciais para receber bem os novos vereadores e aproximar a população da câmara. O presidente destaca que as mudanças estruturais surtirão efeito no bem-estar da população em participar das atividades da casa legislativa.

-A câmara é a casa do povo, pois, nós, vereadores, somos os representantes legítimos do povo. Para que este lema seja praticado de fato, a população precisa ser bem recebida aqui. É importante que a população reconheça a importância do poder legislativo para a cidade e participe das atividades da câmara – ressalta o presidente.