Furlani pede melhorias no atendimento aos familiares de pacientes internados com Covid-19 no Hospital Regional

Matéria publicada em 14 de abril de 2021, 09:27 horas

Barra Mansa – O presidente da Câmara de Barra Mansa, Luiz Furlani, acompanhado do vereador Deco, esteve na manhã de hoje (12), no Hospital Regional Zilda Arns, com o objetivo de atender as solicitações de vários moradores da cidade que reclamaram da falta de informação dos familiares que estão internados no local.

De acordo com Furlani, eles foram recebidos pelo diretor do hospital, Dr. Caio Mário Villela de Carvalho Júnior, que prontamente se colocou à disposição para atender o pedido e melhorar cada vez mais as informação aos familiares de pacientes internados.

– Fomos muito bem recebidos na unidade, e o diretor disse que já está em conversa com o setor de assistência social do hospital, que é responsável pelas informações dos pacientes aos familiares, disse o presidente.

Ainda segundo o parlamentar, foi solicitado também que as famílias possam ver os pacientes internados através de vídeo chamada.

– O Dr. Caio disse que vai fazer de tudo pra implementar esse serviço dentro da estrutura que possuem, e que entende a aflição dos familiares que buscam incansavelmente informações e que querem ter contato com seus entes queridos, finalizou Furlani.