Furtado acompanha obra de asfaltamento na estrada que liga Santa Rita de Cássia a Amparo

Matéria publicada em 16 de junho de 2022, 18:35 horas

Visita foi feita pelo deputado no feriado desta quinta-feira, dia 16; intervenção vai beneficiar escoamento de produção agrícola

Barra Mansa – O deputado federal Delegado Antonio Furtado aproveitou o feriado desta quinta-feira, dia 16, para acompanhar o andamento das obras de asfaltamento da estrada que liga Santa Rita de Cássia a Amparo, distritos de Barra Mansa. Dezenove quilômetros da via receberão pavimentação, além de serviços de drenagem em alguns pontos.

A intervenção, que beneficiará diretamente os produtores rurais, é resultado de uma articulação de Furtado junto ao prefeito da cidade, Rodrigo Drable. O recurso foi viabilizado com o apoio do secretário estadual de Cidades, Uruan Cintra. A obra será executada pelo DER-RJ (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro).

Acompanharam o deputado na visita, o prefeito Rodrigo Drable, o secretário de Desenvolvimento Rural de Barra Mansa, Carlos Roberto de Carvalho, o “Beleza”, e a vereadora Cristina Magno.

– O asfaltamento é uma importante e histórica obra, aguardada pela população há mais de 20 anos. Estou feliz, assim como cada morador, que sonhou com essa significativa melhoria. Aproveito para agradecer o governador Cláudio Castro, que vem cuidando do estado integralmente, sem esquecer das demandas das cidades do interior. É um grande parceiro, sem dúvidas – destacou.

Em fevereiro deste ano, Furtado esteve em Santa Rita de Cássia, na companhia do vereador de Volta Redonda, Rodrigo Ávila, o Rodrigo “Nós do Povo”, para conhecer as demandas da população local. Além do asfaltamento da estrada, que facilitará o escoamento da produção agrícola, os moradores ainda solicitaram a reabertura do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). O espaço antes oferecia cursos de capacitação e diversas atividades.

Para que o CRAS receba as adequações necessárias e volte a funcionar, Furtado se comprometeu em enviar uma emenda para auxiliar a prefeitura de Volta Redonda, responsável pelo centro. Parte da quantia será revertida para a revitalização da quadra coberta do bairro, ao lado do CRAS.

– Santa Rita tem um enorme potencial e proporcionar conhecimento técnico aos produtores, através de cursos disponibilizados no CRAS, é uma forma de ampliar a capacitação desse público, que já se destaca pelo perfil empreendedor. Vamos continuar trabalhando para que esse distrito se desenvolva ainda mais. Como podemos ver, os resultados já começaram a ser notados – concluiu o deputado.