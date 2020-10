Furtado caminha por Barra Mansa com Rodrigo Drable

Matéria publicada em 30 de outubro de 2020, 11:03 horas

Barra Mansa – O deputado federal Delegado Antonio Furtado esteve em Barra Mansa em diversos acompanhando do prefeito Rodrigo Drable. Nas caminhadas o parlamentar disse que vai anotando as necessidades apresentadas pela população e indicações de emendas para a cidade.

No bairro Nova Esperança, o parlamentar anunciou a destinação de R$500mil para a construção de uma creche com previsão de atender 120 crianças. Além dos novos recursos que serão destinados à Barra Mansa, a cidade já recebeu mais de R$1milhão em verbas para as áreas de saúde, combate ao Covid-19 e segurança pública.

– É importante conversar com as pessoas e entender as reais necessidades. Sei que investir em construção de creche é tirar as crianças da rua e possibilitar que as mães possam trabalhar. É um investimento que vai de encontro com os setores que mais me preocupo: segurança, saúde e educação – destacou o parlamentar.