Furtado faz balanço de investimentos e fala de propostas na região

Matéria publicada em 19 de setembro de 2022, 17:32 horas

Sul Fluminense – Durante o último fim de semana, o deputado federal e candidato à reeleição, Delegado Antonio Furtado, esteve em três cidades da região para falar com eleitores sobre as suas propostas. No sábado, esteve em Mendes, e no domingo em Volta Redonda e Rio Claro. Já na segunda pela manhã, visitou Barra Mansa. Somando os municípios citados, o parlamentar destinou mais de R$ 57 milhões de reais, revertidos em diversas melhorias para a população.

Entre as principais propostas, o deputado citou a criação de uma bancada específica para cuidar de pautas com foco nas demandas de aposentados e pensionistas. Furtado garantiu que continuará lutando e somando esforços para que a categoria, formada por mais de 37 milhões de brasileiros, seja beneficiada e tenha seus direitos ampliados.

– Com esta iniciativa, projetos importantes como décimo quarto salário, pagamento em dobro e margem social poderão ser aprovados. Além disso, projetos que propõem novos benefícios serão analisados com maior rapidez. Isso nos ajudará a cuidar de aposentados e pensionistas da forma com que eles merecem. Afinal, são pessoas que colaboraram para o desenvolvimento do nosso país e hoje, infelizmente, não são nenhum pouco valorizadas. Vivem, muitas vezes, com um salário mínimo, insuficiente até para as despesas básicas – concluiu.

O deputado também falou sobre a implantação do programa “Segurança Presente” em Barra Mansa, para coibir e combater ações criminosas. Furtado explicou que o projeto é um reforço às atividades de policiamento, aumentando a segurança e reduzindo os delitos.

– Desde que assumi, em 2018, sempre lutei para que cidades do Sul Fluminense recebessem unidades do “Segurança Presente”. Buscando apoios, pude colaborar diretamente para que Volta Redonda e Barra do Piraí fossem contempladas com essa importante iniciativa. Felizmente, esses municípios agora podem contar com um modelo eficiente de patrulhamento. Isso significa mais proteção para todos – concluiu.