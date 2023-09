Furtado homenageia deputado Ramagem com medalha de honra

Volta Redonda – O vereador Rodrigo Furtado (PSC/Podemos) homenageou o deputado federal do Rio, Alexandre Rodrigues Ramagem, com a medalha de honra ao mérito Getúlio Vargas. A cerimônia aconteceu na noite de quinta-feira (31), no plenário da Câmara Municipal de Volta Redonda, no bairro Aterrado. A horaria é a maior condecoração do Legislativo do município.

Rodrigo afirma que o deputado exerce um importante papel no legislativo nacional e pretende ajudar Volta Redonda com projetos para alavancar os setores com saúde, educação, esporte e lazer do município. “Ramagem é um grande parceiro que conquistamos na Câmara dos Deputados em Brasília. Ainda tem um currículo de importantes serviços prestados ao nosso país. Estou honrado em poder homenagear ele com a medalha Getúlio Vargas e creio que ele também está feliz com o gesto. Garanto que ele está disposto a nos ajudar buscar recursos e viabilizar projetos para nossa cidade. Sendo assim, não vai medir esforços para que isso aconteça em prol da nossa população”, ressalta Rodrigo.

O deputado faz parte da bancada do PL na Câmara. Ramagem atuou em operações como a Lava-Jato e a organização das Olimpíadas no Brasil, em 2016. Ele ainda coordenou a segurança do ex-presidente Jair Bolsonaro. Alexandre Ramagem foi convidado a discursar na tribuna da Casa e falou sobre o quanto Volta Redonda representa a força da região do Sul do estado do Rio.

– Fico muito honrado de estar recebendo essa medalha que faz alusão ao fundador de Volta Redonda. Tenho um carinho muito grande por esta cidade, pela minha família que por aqui passava e como delegado da Polícia Federal também estive aqui a serviço. Esse contato com o vereador Rodrigo Furtado e com a cidade é muito importante para saber o que o município precisa. Vou estar cada vez mais aqui com o vereador e iremos trabalhar juntos pela melhoria da Cidade do Aço – frisou Alexandre.

O vereador ainda ressalta que o deputado se comprometeu a trazer recursos para o município. Inclusive projetos para juventude e a Melhor Idade. Graças a essa parceria, Rodrigo pretende buscar apoio do deputado para destinar verbas para a cidade. “Tenho certeza de que essa parceria irá render bons frutos e que vamos colher em breve. Precisamos pensar no futuro da cidade e até onde podemos chegar. O Ramagem é um homem público que está disposto a contribuir com Volta Redonda e juntos faremos muitas coisas para os nossos cidadãos”, comemorou Rodrigo.