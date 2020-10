Furtado participa de campanha de candidatos à prefeitos na região

Matéria publicada em 19 de outubro de 2020, 11:07 horas

Sul Fluminense – O deputado federal Delegado Antônio Furtado caminhou ao lado de candidatos a prefeito na região. Um deles foi o candidato a prefeito Rodrigo Drable, que caminhou pelo Centro. Pouco depois o deputado seguiu para Pinheiral em reforço a candidatura de Ednardo Barbosa e Sediene, em visita ao bairro Varjão.

– Tenho aproveitado os finais de semana para caminhar e demonstrar o meu apoio a alguns candidatos da região. Como deputado federal, sempre percorri as cidades para verificar a necessidade de investimentos e o que é realizado em benefício da população. Acompanhei o trabalho do Rodrigo Drable e do Ednardo Barbosa, por isso mantenho o meu apoio para a reeleição dos dois – explicou o parlamentar.

Já em Volta Redonda, o parlamentar caminhou com a candidata, Dayse Penna e o vice, Ademar Esposti.

– Tenho um carinho muito especial por Volta Redonda. Quando escolhi na cidade os candidatos para apoiar nessas eleições, não levei em consideração pesquisas, mas a determinação e vontade de fazer com que as pessoas voltem a sorrir e ter orgulho do município onde moram. Hoje, isso não acontece, pois Volta Redonda é um mar de problemas. E para quem, como eu, também não aguenta, no dia 15 de novembro, vote 90, vote Dayse Penna! – afirmou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.

Em Arrozal, distrito de Piraí, o deputado esteve com o candidato à prefeito, Tutuca, e vice prefeito, Dr. Ricardo.

– O fim de semana foi intenso. Tenho procurado visitar todas as cidades para manifestar o meu apoio aos nossos candidatos. Em Piraí não foi diferente. Quero o melhor para a nossa região e para isso precisamos eleger bons prefeitos neste ano – concluiu o deputado.