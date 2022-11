Furtado visita Pinheiral para fiscalizar emendas e anunciar envio de recursos - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de novembro de 2022, 19:13 horas

Pinheiral- O deputado federal Delegado Antonio Furtado visitou Pinheiral nesta segunda-feira, dia 21, para um encontro com o prefeito da cidade, Ednardo Barbosa. Assim como tem feito outros municípios, o parlamentar buscou informações sobre a aplicação das emendas enviadas por ele durante o mandato.

Furtado destinou R$ 8 milhões à cidade, empregados em diversas áreas, como saúde, educação, infraestrutura, esporte e cidadania. Custeio de ações de combate à Covid-19, compra de equipamentos para a saúde, pavimentação de diversas ruas, construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) no Jardim Real, obras de contenção de encostas, reforma de praças e quadras, entre outras iniciativas, estão entre as melhorias realizadas por meio dos recursos enviados por Furtado.

Do total investido, R$ 7 milhões foram usados em apoio à gestão municipal e R$ 1 milhão direcionado ao IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro), revertidos para ampliação estrutural e aquisição de equipamentos para a unidade de ensino.

E, segundo o deputado, a previsão para 2023 é de que ainda sejam viabilizados cerca de R$ 750 mil reais para atender demandas da cidade. O parlamentar adiantou que, desse valor, R$ 500 mil serão enviados para ampliar os atendimentos prestados à população na área da saúde, R$ 100 mil para a criação de cursos profissionais com foco no público jovem e adulto, além de R$ 150 mil para cobertura da quadra esportiva do bairro Varjão.

– Estamos falando de praticamente R$ 9 milhões de reais investidos em Pinheiral durante quatro anos de trabalho, resultado de uma relação de parceria em prol da qualidade de vida desse povo pelo qual tenho muito carinho e gratidão. Ednardo é um competente prefeito e um grande amigo que conquistei. Tenho muito orgulho de ter colaborado para que importantes melhorias pudessem ser promovidas no município – frisou.

O prefeito Ednardo lamentou a não reeleição de Furtado e afirmou que, Pinheiral e toda a região, perdem muito sem a atuação de um parlamentar comprometido com as necessidades da população.

– Não é um adeus, apenas um até breve. Infelizmente, muitas pessoas não reconheceram o valor do trabalho desempenhado pelo Furtado, nem a falta que um deputado dedicado pode fazer a uma cidade. Sei também que, independente da função exercida, ele sempre estará disposto a nos ajudar. Fica aqui nosso agradecimento por toda parceria nesse período – concluiu.