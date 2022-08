Matéria publicada em 17 de agosto de 2022, 20:32 horas

Volta Redonda – Geraldinho do Gelo, candidato a deputado federal pelo União Brasil, vai lançar oficialmente sua campanha na noite desta quinta-feira (18) em Volta Redonda. O lançamento vai ocorrer no salão de festa Vivace Eventos, que fica na rua desembargador Ellis Hermydio Figueira, 452, no bairro Aterrado – ao lado do posto AP. Estarão presentes lideranças de todo Sul Fluminense.