Geraldinho do Gelo recebe convite para se filiar ao “União Brasil”

Matéria publicada em 11 de fevereiro de 2022, 09:36 horas

Volta Redonda – O empresário Geraldinho do Gelo esteve na quarta-feira, 9, em Brasília, onde se reuniu com membros da Executiva Estadual do “União Brasil”, partido que surgiu fruto da fusão entre o PSL e DEM. Segundo o empresário ele recebeu convite para se filiar a legenda e avalia a proposta. O encontro contou com a presença do prefeito de Belford Roxo Waguinho Carneiro, e Doutor Rueda, vice-presidente nacional da “União Brasil”.

“Fico honrado em receber o convite de um partido que nasce tão grandioso. Acredito que posso acrescentar ao ‘União Brasil’, tanto no estado quanto no âmbito nacional”, disse Geraldinho, que deve tomar a decisão da filiação nas próximas semanas, lembrando que o “União Brasil” conta com três governadores, sete senadores e 81 deputados federais.