Geraldinho do Gelo se encontra com deputado Pedro Brazão

Matéria publicada em 8 de setembro de 2022, 23:43 horas

Volta Redonda – O candidato a deputado federal Geraldinho do Gelo se encontrou na tarde desta quinta-feira (8) com lideranças em Volta Redonda. Ele teve a companhia de um aliado político, o deputado estadual Pedro Brazão, que é candidato a reeleição à Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio)

Durante a encontro, que aconteceu no comitê de campanha, ele reforçou que o Retiro tem que ser tratado com a grandeza que o bairro merece. “Após nossas reivindicações, o poder público de Volta Redonda está começando a investir no maior bairro da cidade. É essa parceria é fundamental para o bem estar dos moradores”.

Geraldinho do Gelo destacou a importância da parceira com Pedro Brazão. “É um deputado estadual sério que está olhando para o Sul Fluminense com carinho. A região precisa de mim em Brasília e de Brazão na Assembleia Legislativa”, disse Geraldinho do Gelo.

O candidato a deputado federal reforçou que o seu mandato será em luta para a geração de emprego e renda: “O trabalho traz dignidade as pessoas, coloca comida na mesa e é maior projeto social que existe”.

Pedro Brazão disse que Geraldinho do Gelo tem perfil ideal para assumir uma cadeira no Congresso Nacional: “Geraldinho do Gelo conhece de perto as demandas da população. É gente da gente. Tem capacidade para ser o representante do povo no Congresso”, afirmou Pedro Brazão.