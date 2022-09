Geraldinho do Gelo se reúne com Cláudio Castro

Matéria publicada em 2 de setembro de 2022, 18:47 horas

Volta Redonda – Em caminhada pelas ruas de Volta Redonda, o candidato a deputado federal Geraldinho do Gelo (UB) conversou com a população e apresentou o projeto de implantação do Restaurante Popular para a região do Grande Retiro e melhorias no abastecimento de água da região do bairro Califórnia.

Geraldinho, inclusive, levou essas pautas ao governador Cláudio Castro numa reunião em que os dois tiveram no Rio de Janeiro.

— O governador recebeu muito bem as propostas e reconheceu a importância do restaurante popular nessa região do grande Retiro e a necessidade de obras no abastecimento de água do bairro Califórnia. Caso eleito, vou trazer recursos federais para colocar em prática os projetos com o apoio do Governo do Estado. — disse Geraldinho do Gelo.

“Sou nascido e criado em Volta Redonda. Tenho minha empresa há mais de 30 anos no Retiro. E vejo que o bairro tem que ser tratado como a grandeza que possui. Afinal o grande Retiro é maior 90% dos municípios do país, porém é tratado como bairro comum”.

Na reunião com o governador, Geraldinho abordou temos como: geração de emprego e renda, atenção especial às políticas públicas para a terceira idade, emprgabilidade para os jovens e o desenvolvimento econômico da região Sul Fluminense.

“Foram algumas pautas que eu apresentei em conversa com o governador Cláudio Castro para a melhoria da vida das pessoas. O governador tem feito um grande trabalho de investimentos na nossa região e precisa continuar, e em Brasília estarei buscando recursos e investimentos para fazer o Sul Fluminense avançar”.