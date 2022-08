Geraldinho do Gelo se reúne com lideranças da região

Matéria publicada em 5 de agosto de 2022, 16:17 horas

Mais de 300 pessoas de oito diferentes cidades, participaram do evento

Volta Redonda – O candidato a deputado federal pelo União Brasil, Geraldinho do Gelo, empresário de Volta Redonda, realizou na noite desta quinta-feira (4) uma reunião com lideranças que apoiam a sua candidatura. O encontro ocorreu no auditório do Dourados Shopping, no bairro Retiro, e reuniu mais de 300 apoiadores de cidade como Barra Mansa, Resende, Piraí, Paraty, Barra do Piraí, Valença e Rio Claro, além de Volta Redonda.

— Isso mostra que as pessoas estão acreditando no nosso projeto que tem como pilar principal o crescimento econômico. É emprego que traz dignidade aos cidadãos. O trabalho é melhor projeto social, que diminui a violência, a desigualdade e traz autoestima as pessoas — disse Geraldinho.

Outra prioridade do candidato será a valorização dos aposentados. “A situação dos aposentados é tão complicada que as pessoas se aposentam com cinco salários mínimo e, no decorrer dos anos, passam a receber apenas dois mínimos. E ainda tem um outro fator que agrava essa baixa rendem. Isso porque com a economia travada, os aposentados precisam ajudar no sustento de filhos e neto”, disse, que continuou:

– A gente precisa criar políticas públicas para não ver idosos fazendo bicos para complementar a renda, passando sufoco financeiro e com muita dificuldade – disse ele.

Na reunião com as lideranças, Geraldinho já levantou as principais demandas de cada cidade da região para destinar emendas parlamentares aos municípios de acordo com as necessidade “É assim que se faz político: ouvindo os anseios da população e atendê-los”, finalizou Geraldinho do Gelo.