Geraldo Vida recebe Medalha Getúlio Vargas em Volta Redonda

Volta Redonda – O presidente da o presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAPVR), Geraldo Vida, foi um dos 35 homenageados com a Medalha Getúlio Vargas do Mérito Legislativo, a maior honraria concedida pela Câmara Municipal da cidade na noite de quinta-feira (28). A cerimônia, realizada no plenário da Casa, reuniu autoridades, familiares e convidados para reconhecer personalidades e instituições que se destacaram por suas contribuições à sociedade.

Após receber a medalha, entregue pelo vereador Zoinho, Geraldo Vida afirmou que a homenagem representa o trabalho coletivo da AAPVR.

“A cada homenagem, como essa, nossa responsabilidade aumenta ainda mais. É claro que não é fácil estar na missão realizada com tanto sucesso pelo nosso eterno presidente, Ubirajara Vaz. Mas tenho certeza de que, com a dedicação dos nossos diretores e profissionalismo dos funcionários, a AAPVR continuará crescendo e prestando os excelentes serviços que oferece aos nossos associados e à população em geral”, afirmou.

O presidente da Associação dividiu o reconhecimento com toda a sua diretoria, funcionários e associados, destacando que o trabalho em equipe é a base do sucesso da instituição.

Além de Geraldo Vida, outras personalidades também receberam a medalha, incluindo o diretor do H.FOA, Leonardo Prado, e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, entre os homenageados do evento, cuja proposta de concessão da medalha foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares da Câmara.