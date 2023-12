Governador assina ordem para construir apartamentos para vítimas de chuvas em Angra

Angra dos Reis

O governador Claudio Castro assinou nesta quinta-feira (7), a ordem para iniciar a construção do Empreendimento Habitacional da Monsuaba, que contará com 128 moradias que atenderão as famílias afetadas pelas fortes chuvas de 2 de abril de 2022. O governador afirmou durante o discurso que o empreendimento seja concluído em um ano e meio, seis meses mais cedo que o prazo previsto incialmente.

A deputada estadual Célia Jordão (PL) celebrou a assinatura da ordem de serviço. Essa foi uma das solicitações dos moradores encaminhada pela parlamentar ao Governo do Estado.

Na ocasião, a deputada acompanhou de perto o sofrimento das famílias que perderam suas casas e parentes e, desde então, encaminhou a demanda dos moradores, realizando diversas reuniões com o Governador Cláudio Castro e o Secretário Estadual de Habitação, Bruno Dauaire.

— Cláudio Castro é um governador que tem olhado para o interior, pois entendeu que não há Estado forte sem municípios estruturados e fortalecidos. E, num momento tão desesperador, de perda de seus bens, de perda de seus familiares, ele fez questão de estar presente para trazer a sua solidariedade e estender suas mãos enquanto Chefe do Executivo Estadual. Gostaria de saudar toda a equipe da Prefeitura de Angra, em nome do Prefeito Fernando Jordão, e os meus colegas deputados, essenciais na aprovação de projetos fundamentais para viabilizar investimentos, como o que, hoje, o Governo veio assinar. Mais uma vez, eu só tenho a agradecer ao Governador por todo o seu carinho com Angra dos Reis — ressaltou a deputada.

O Empreendimento Habitacional na Monsuaba se chamará Recomeçar por escolha dos próprios moradores da área e terá cinco blocos residenciais, com apartamentos de dois quartos, sala, banheiro, cozinha, área de serviço e varanda, além de vagas de estacionamento e espaços de lazer infantil e para a Terceira Idade.

— Estamos vendo uma importante obra de contenção pronta e estamos iniciando a construção deste condomínio. O secretário de Estado de Habitação, Bruno Dauaire, que está aqui conosco, disse que a obra fica pronta em 24 meses, mas eu pedi para que este prazo seja reduzido para 18 ou 20 meses. Quero voltar aqui e vir tomar um cafezinho na casa de cada um — destacou o governador Cláudio Castro, que determinou à empresa vencedora da licitação que sejam contratados trabalhadores locais para a obra.

Serão construídas 128 unidades, sendo 32 são destinadas às pessoas com deficiência (PCDs), em cinco blocos com quatro andares cada um. O acesso aos blocos será feito por rampas e as travessias elevadas vão interligar prédios, dando mais acessibilidade ao conjunto. Os apartamentos terão dois quartos, sala, banheiro, cozinha, área de serviço e varanda, totalizando 48,81m² de área útil. Ao longo do conjunto estão previstas 72 vagas de estacionamento para carros e 105 vagas para bicicletas.

Terreno

O terreno foi cedido pela Prefeitura de Angra e conta com 13.290,81m². Quem desenvolveu o projeto, com investimento de R$ 31 milhões, foi a Secretaria de Habitação de Interesse Social (Sehis). À Prefeitura caberá ainda a implementação de três espaços de lazer, sendo dois de recreação infantil e uma academia ao ar livre.

— Nós levamos a equipe da Prefeitura para conversar com o Governo do Estado. Expliquei ao governador que precisávamos de um projeto diferenciado aqui e a resposta dele foi: “faça o que tem que acontecer”. Esta é a terceira vez que o governador Cláudio Castro está presente na Monsuaba e nós somos muito gratos pela sua parceria com Angra dos Reis — frisou o prefeito Fernando Jordão.

Informações turísticas

Após assinar a ordem de serviço para início das obras, Cláudio Castro também inaugurou o novo Centro de Informações Turísticas e o posto do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur), na entrada da cidade, e a nova quadra da E.M. Benedito dos Santos Barbosa, em Monsuaba, que foi revitalizada.

O BPTur também foi um pedido da deputada ao Governo do Estado para garantir a segurança de moradores e turistas. Solicitação feita e prontamente atendida pelo governador Cláudio Castro.

— O BPTour e o Centro de Informações vão ajudar a qualificar ainda mais o atendimento ao turista que visita a cidade. E a obra do conjunto habitacional é mais uma prova do cuidado que o governador Cláudio Castro tem com o interior do estado – disse o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.

Quadra

O governador também participou junto do prefeito Fernando Jordão da inauguração da quadra coberta E. M. Benedito dos Santos Barbosa, uma obra municipal que estava sendo realizada próximo da área atingida pelas chuvas, no bairro Monsuaba.