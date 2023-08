Governador Cláudio Castro nomeia mais de 630 professores concursados para as escolas estaduais

Estado do Rio – Candidatos aprovados nos concursos para professor da rede estadual do Rio de Janeiro, nos anos de 2013 e 2014, foram nomeados para o cargo nesta segunda-feira (14/8). A decisão já foi publicada no Diário Oficial. Ao todo, 632 profissionais passaram por todos os processos previstos nos editais e vão reforçar as salas de aula em todo o estado. O governador Cláudio Castro falou sobre a nomeação e a importância desse passo para o estado.

“Trabalhamos duro pra conseguir chamar esses profissionais, que há anos aguardavam por esse momento. O Rio de Janeiro teve dias muito difíceis no passado, mas com responsabilidade e dedicação, nossa gestão conseguiu reverter a situação e chamar os aprovados. Essa é mais uma ação do governo em prol da educação e do compromisso do estado com a população. Agora, nossos alunos terão mais professores e a chance de um futuro ainda melhor pela frente. Aos novos professores, desejo sucesso em suas carreiras e que estejam sempre prontos a cuidar dos nossos jovens. Bem-vindos!” disse o governador.

Dos 632 professores, 79 são oriundos do concurso realizado em 2013 e os demais 553 do concurso do ano de 2014. Eles serão recebidos nas 14 Regionais Administrativas da Seeduc espalhadas por diferentes municípios no estado, conforme as unidades escolares nas quais irão trabalhar, e vão atender 13 disciplinas. São elas: Artes, Biologia, Educação Física, Espanhol, Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Química, Sociologia e Ensino Religioso.

Para a secretária Roberta Barreto, a efetivação desses profissionais é fundamental para garantir o acesso e a permanência dos alunos em sala de aula.

“Ganhamos um grande reforço nas nossas escolas. São mais professores para nossos jovens e mais respeito com a educação pública. O trabalho de cada um deles é fundamental, não apenas para os estudantes, mas para o desenvolvimento do nosso estado. Como professora, desejo que aproveitem, ao máximo, tudo que essa belíssima carreira tem a oferecer” afirmou a secretária.

Governo cumpre a promessa

A nomeação faz parte do chamamento dos dois mil aprovados nesses concursos, que estão em processo final de convocação e nomeação. Agora, a rede estadual alcança a marca de 54.606 professores, sendo 53.476 efetivos e 1.130 contratados. Além deles, outros 443 aprovados cumprem etapas previstas nos concursos e devem ser nomeados em breve. Outros 588 serão convocados ainda em agosto.

Vale lembrar que antes da nomeação, o grupo de aprovados já havia passado pelo programa “Integração e Acolhimento dos Novos Servidores”, onde receberam as boas-vindas e foram apresentados à estrutura pedagógica e ao funcionamento da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc).