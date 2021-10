Matéria publicada em 12 de outubro de 2021, 15:41 horas

Rio – Um ato cívico-religioso na Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro marcou o início das comemorações dos 90 anos do Cristo Redentor, na manhã desta terça-feira. O governador Cláudio Castro participou da cerimônia – que também celebrou o dia de Nossa Senhora Aparecida – e destacou o caráter simbólico de festejar o aniversário do monumento neste período atual da pandemia da Covid-19.

-É muito singular que os 90 anos do Cristo Redentor sejam comemorados neste momento em que estamos precisando tanto de esperança. Olhando para a história da construção do monumento, podemos ver que se trata de muita fé e resiliência. E é exatamente esta fé que temos que ter agora. Estamos na época da reconstrução, retomada e fim da pandemia. Que esses 90 anos sejam lembrados por todos nós como uma nova vida para a nossa cidade, para o estado e para a nossa nação – afirmou.

O arcebispo do Rio, Cardeal Orani João Tempesta, ressaltou que o Cristo Redentor representa o espírito acolhedor do Rio de Janeiro.

– Nossa cidade tem essa característica de ser acolhedora. Celebrar esses 90 anos significa destacar cada vez mais a importâncias de sermos sociedade acolhedora, aberta a todos, como os braços do Cristo Redentor – disse.

Durante a cerimônia, houve o lançamento de medalhas comemorativas feitas pela Casa da Moeda e de um bloco de selos em homenagem ao Cristo Redentor. Também estiveram presentes o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, e o prefeito Eduardo Paes.

Festa sustentável

Desta terça (12) até o próximo sábado (16), a parte externa da Catedral Metropolitana abriga uma feira com diversas atividades, que tem como eixo os objetivos do desenvolvimento sustentável propostos pela Organização das Nações Unidas. Ao lado de diversos órgãos púbicos, privados e organizações do terceiro setor, o governo do estado participa do evento, com uma série de atividades e serviços.

A Secretaria de Desenvolvimento Social oferece encaminhamento para o Hotel Acolhedor e isenção de taxa para confecção de documentos. A Secretaria de Cultura recebe doação de livros e promove oficina de pintura e declamação de poesias. Mulheres vítimas de violências são orientadas pela equipe da Secretaria de Política para Mulheres. A subsecretaria estadual de Proteção e Bem-Estar Animal (RJPet) promove uma feira de adoção de animais abandonados.