Governador determina uso de máscaras para usuários e operadores de transporte

Matéria publicada em 6 de Maio de 2020, 10:33 horas

Rio de Janeiro – O governador Wilson Witzel determinou, por meio de decreto publicado nesta quarta-feira (06), a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial para usuários, colaboradores e operadores do serviço de transporte público no estado do Rio de Janeiro.

O decreto 47.060 estabelece o uso da proteção para usuários e funcionários do transporte ferroviário, rodoviário (intermunicipal e interestadual), metroviário e aquaviário de responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro.