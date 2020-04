Governador Wilson Witzel prorroga até o dia 30 de abril as medidas restritivas

Matéria publicada em 13 de abril de 2020, 18:29 horas

Somente serviços essenciais como supermercados, hortifrutis, farmácias, entre outros, devem permanecer funcionando

Estado do Rio– O governador Wilson Witzel prorrogou até o dia 30 de abril, as medidas de prevenção e enfrentamento à propagação do novo coronavírus. De acordo com o decreto 47.027, ainda há a necessidade de manter a situação de emergência no estado do Rio de Janeiro por conta do número crescente de casos da Covid-19.

Ficam mantidas, portanto, medidas como o fechamento de escolas públicas e privadas, creches e instituições de ensino superior e a suspensão da realização de eventos esportivos, shows, feiras científicas, entre outros, em local aberto ou fechado. Também seguem suspensos o funcionamento de cinemas, teatros e afins. Academias, centros de lazer e esportivos e shoppings também devem permanecer fechados e a população também não deverá frequentar praias, lagoas, rios e piscinas públicas e clubes.

Somente serviços essenciais (supermercados, açougues, padarias, lanchonetes, hortifrutis, farmácias, lojas de conveniência) devem permanecer funcionando, mas sem deixar de lado as medidas de segurança para evitar aglomerações.

Em caso de descumprimento das medidas previstas, as autoridades competentes deverão apurar as eventuais práticas de infrações administrativas e crimes previstos. Os demais tipos de comércio terão que realizar atendimento em domicílio.