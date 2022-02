Governo atende indicação de Eurico Junior e recapeará RJ-116

Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2022, 15:10 horas

Itaperuna – O governo estadaual atendeu a uma indicaçção do deputado estadual Eurico Júnior (PV), e a obra de recapeamento da RJ-116, estrada entre Miracema e Comendador Venâncio, distrito de Itaperuna já foi licitada e deverá ter início ainda este mês.

A intervenção vai beneficiar os moradores de toda a região, já que essa é uma via estratégica para o desenvolvimento das cidades do Norte e Noroeste Fluminense.

“Uma comitiva do PV de Miracema e o empresário Rodolfo Real estiveram no meu gabinete da Alerj trazendo diversas demandas do município e da região, incluindo esta importante obra. É uma vitória da população e do Partido Verde de Miracema. Estamos juntos João Magalhães, Rodolfo Real, Paulo Júnior e todos que lutam pela melhoria da qualidade de vida da população dessa bela cidade! Reafirmo o compromisso de continuar lutando pelo desenvolvimento dos municípios do interior do Estado do Rio de Janeiro”, afirmou Eurico Júnior.